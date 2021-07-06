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Gündem Alman medyası yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde
Gündem

Alman medyası yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

Alman devlet televizyonu ZDF, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u gündemine aldı. Türkiye'nin iddialı bir hedefin peşinde olduğunu aktaran ZDF, "Türkiye'nin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Konumsal avantajlarını kullanmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 17:58:00 -
Alman medyası yazdı: Türkiye iddialı bir hedef peşinde

Alman devlet televizyonu ZDF'de, Jörg Hendrik Brase tarafından yerli otomobil TOGG ile ilgili bir yazı yayımladı. Türkiye'nin iddialı bir hedef peşinde olduğunun belirtildiği yazıda, TOGG'un gelecek yılın sonundan itibaren montaj hattından ineceği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası pazarı fethetmek istiyorlar"

TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Alman gazetecilerle bir araya geldiğinde "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz" diyerek ulusal ve uluslararası pazarı fethetmek istediklerini açıkladı.

"İyi planlanmış bir çalışma yaptılar"

TOGG, bir devrim vaat etmiyor, kurulu rekabetin pazar paylarına yönelik iyi planlanmış bir çalışma yapıyor. Türkiye bunun için çok uygun bir yer. Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var.

"Türkiye'nin konumsal avantajı var"

Türkiye bir otomotiv ihracat merkezi. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i yurt dışına teslim ediliyor. Pek çok iyi eğitimli uzmana sahipler. Artık bu konumsal avantajlarını kendi amaçları için kullanmak istiyorlar.

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