0553 313 94 23

Alman medyası anlaşmayı böyle gördü! Kaybeden Trump ve YPG

Türkiye ile ABD arasında varılan Suriye mutabakatını manşetten gören Alman Spiegel Online, habere “ABD, Erdoğan’ın istediklerini veriyor” başlığını attı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:19
Alman medyası anlaşmayı böyle gördü! Kaybeden Trump ve YPG

Alman Spiegel Online'ın Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşıyı, “ABD Erdoğan’ın istediklerini veriyor” başlığıyla servis etti. Spiegel Online'ın da yer alan haberde, “Uzlaşma, Recep Tayyip Erdoğan’ın işine yarıyor. Buradaki kaybedenler ise Donald Trump ve YPG” denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluBu bir ateşkes değil” açıklamasında bulunduğunun altının çizildiği haberde, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, YPG’nin Kuzey Suriye’den çıkarılması yönünde belirlediği hedefine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump -kendi neden olduğu- bir ateşi söndürmüş olmakla övünebilir. Ancak uzun vadede Washington için bedel çok daha büyük olacaktır.

ABD, Suriye’de önemli ölçüde hakimiyet kaybetti aynı zamanda uluslararası statü ve etkisi de azaldı. Hangi ortak onlara halen güveniyor? Kaybedenlerin başında elbette bölgedeki YPG geliyor.

Haberde, Washington’dan gelen yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geri adım atmadığının da altı çizildi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • DedeDede30 dk önce
    ALLAH'A C.C şükürler olsun böyle bir liderimiz var keferelere fırsat verme YA RAB
  • Öztürk ÖZİSKAMÖztürk ÖZİSKAM32 dk önce
    Alman basını doğru diyor. Türkiye ilk defa masa başında kazandı. Son 150 yıllık tarihimizde savaşta, sahada kazandıklarımızı masa başında hep kaybetmiştik. Adamlar baskı ve tehditle bizi korkutup istedikleri şekilde bizle anlaşıp bitiriyordu. Çanakkaleyi kazandık masa başında kaybedince adamlar 1 yıl sonra İstanbulu işgal etti. Kurtuluş savaşını kazandık. Kazanmış olmamıza rağmen masa başında tehdit, baskı, şantajla 12 ada, Kerkük ve Musulu kaybettik. Kemalistler istediği kadar kızsın. Güneş balçıkla sıvanmaz. Büyük zafer diyoruz yendiğimiz Yunanlılar onlarla anlaşma yapmak beklenirken ingilizlere masaya zorla oturmadık mı? Büze İngilizleri muhatap aldıran zor, baskı neydi? Burnumuzun dibindeki adalara bile giremedik. Buda bizim sahadaki zaferimizi masa başına yansıtmadığımızın göstergesi değil midir? Bugün Erdoğan; tarihin seyrini değiştirmiş, ilk defa sahadaki kazanımlarımızı tüm baskı tehdit ve ağır yaptırım baskılarına rağmen korkmayarak, baskıyı kendisi yaparak masada kazanmamızı sağlamıştır.
  • AhmetAhmet32 dk önce
    Oturma düzeni çok yanlış.
  • hamihami52 dk önce
    Taxas'taki mitingte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve terör örgütü PKK/PYD ile ilgili olarak skandal ifadeler kullandı. Trump, "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, izin verdim. Sonra ayırdım" dedi.
  • ikiyüzlülerikiyüzlüler59 dk önce
    Alman medyası iyimi, kötümü? Akit karar verin.
  • MrtMrt1 sa önce
    Size Erdoğan yetmedi simdide trapetmi girdi alman domuzları

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye istediğini aldı
  1. İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye..
  2. El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika..
  3. Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9..
  5. Trump'ın densizliğine Türkiye'den..
  6. TBMM Başkanı'ndan operasyon açıklaması!
  7. İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları
  8. Trabzonspor scout ekibi takibe aldı!..
  9. Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu
  10. Niğde'de feci kaza! 13 yaralı
  11. Anlaşma sonrası sınıra Giresun'dan..
  12. En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde
  13. Ahmet Kocaman kimdir? Meteoroloji..
  14. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
  15. Sabancı Vakfı’dan 159 projeye 23..
  16. ABD ile varılan anlaşma sonrası..
  17. Ergün Güler kimdir? Meteoroloji Genel..
  18. ABD'de yaprak dökümü! Ayrılığı Trump..
  19. Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan..
  20. Beşiktaş başkan adayından Talisca..
  21. Yumurta üreticileri rotayı Afrika’ya..
  22. Vatandaştan içimizdeki hainlere cevap:..
  23. KOBİ’ler e-ticaret ile atağa kalkıyor
  24. Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri..
  25. Tokat gibi sözler: Türk ordusu Alman..
  26. Mezat çetesine operasyon! Çok sayıda..
  27. Kahramanmaraş'ta orman yangını! 10..
  28. MediaMarkt’ta İPhone 11 mesaisi!
  29. Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş..
  30. Enerjisa Enerji’de bayrak değişimi
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap