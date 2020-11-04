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Gündem Alman medyası, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

Alman medyası, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin bir üslup kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:23:00 -
Alman medyası, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

ABD, tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşıyor. Eyaletlerden birbiri ardına son dakika haberleri gelirken ülkede Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokrat adayı Joe Biden yarışıyor. Ancak Trump ile Biden arasındaki mücadele Alman medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sız manşet atamama alışkanlığını değiştirmedi. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine bir yayın politikası belirlediği bilinen Alman Deutsche Welle, ABD seçimlerine ilişkin haberlere Başkan Erdoğan'lı başlıklar atmaktan geri durmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye politikası, eski dönemlere nazaran biraz daha ılımlı olsa da Demokrat aday Joe Biden'ın giderek belirginleşen Türkiye ve İslam karşıtlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de devam etmişti. Hatta daha da ileri giderek, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı "düşürmeyi" açıkça ifade eden Biden'ın, seçimi kazanırsa Türkiye'ye nasıl bir yaklaşımı olacağı merak ediliyor.

Haber politikasını zaman zaman Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan Alman Deutsche Welle ise ABD seçimlerine dair haberlerinde Başkan Erdoğan'lı manşetler atmaktan geri durmadı. Herkesin ABD'den gelen oy oranlarına, Trump ve Biden'a kilitlendiği sürede Deutsche Welle sitesinin sosyal medya paylaşımında da ABD seçimleri üzerinden Erdoğan vurgusu yapılması dikkat çekti.

Söz konusu son dakika paylaşımında, "ABD seçimlerini ister Trump isterse Biden kazansın, Erdoğan'ın zor tercihlerle karşı karşıya kalması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

İşte söz konusu paylaşım:

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