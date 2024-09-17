Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Sabah yazarı Melih Altınok, Akkuyu Nükleer Santral projesinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Altınok, projeye karşı yapılan engelleme girişimlerinin Türkiye'nin bölgedeki bağımsız bir aktör olmasını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı. Akkuyu'nun tamamlanmasının Türkiye'nin enerji güvenliği açısından kritik olduğunu ifade eden Altınok, projeye tüm engellemelere rağmen devam edilmesi gerektiğini söyledi. Melih Altınok, bu projenin Türkiye'nin geleceği için hayati olduğunu kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Epeyce yol katedilen Akkuyu Nükleer Santral projesi sıradan bir inşaat değil.

Yalnızca santralin Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamadaki katkısından söz etmiyorum.

Bu hamle, yeryüzünde Nükleer bomba kullanan tek devlet olan ABD'nin ve müttefiklerinin, diğer ülkelerin nükleer teknolojiyi kullanma hakları üstündeki hadsiz tasarrufuna karşı cüretkar bir adım.

Çünkü yönetiminde söz sahibi olmadıkları bir devletin bağımsızlığını güçlendirecek, bir anlamda "dokunulmazlığını" sağlayacak nükleer teknolojiyi sahip olması pazarlarını daraltıyor.

Hele ki iddia sahibi Akdeniz'in doğusunda keşfedilen dev doğalgaz kaynaklarına kıyısı olan, İsrail'e hiç de uzak olmayan, Rusya'nın soluk borusu boğazlara hakim bir ülke ise iş daha da ciddiye biniyor.

Bölgede bağımsız bir aktör olmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından uzun yıllar, ABD'nin enerji coğrafyasının kesişme noktasındaki ileri karakolu vazifesi gören Türkiye'nin neyine!

Evet, 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Biden'ın açıkça destek vaat ettiği muhalefet blogunun "Akkuyu projesini gözden geçireceğiz" taahhüdü boşuna değildi.

İşi aksatmak için denemedikleri yöntem de kalmadı. Aylardır Nükleer santralin tribünlerini gümrüğünde tutan Almanya, anlaşmaları çiğnemekte tereddüt etmiyor. Alman markası Siemens geçtiğimiz gün Akkuyu Nükleer Santrali için ürettikleri, parası ödenen parçaları Türkiye ihraç etmelerine Alman Hükümeti'nin engel olduğunu açıkladı.

Ne yapıp edilmeli, Türkiye'nin hayat memat meselesi olan Akkuyu projesi tamamlanmalı."