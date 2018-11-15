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Alman Mahkemesinden kritik karar! Ülkede yasaklanıyor

Almanya'nın Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, 2019 yılından itibaren iki kentte eski dizel araçların yasaklanması yönünde karar aldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:47
Alman Mahkemesinden kritik karar! Ülkede yasaklanıyor

Almanya'da Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Temmuz 2019'dan itibaren Essen ve Gelsenkirchen kentlerinde eski dizel araçların yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme, Essen ve Gelsenkirchen kentlerinde, Temmuz 2019'dan itibaren eski dizel araçların yasaklanmasına hükmetti.

Mahkemenin kararıyla Essen şehrinden geçen Ruhr bölgesinin işlek ve önemli otobanlarından A40 otobanı da etkilenecek. Söz konusu yasak kapsamına giren dizel araçlar yasağın yürürlüğe girmesi ile bu otobanın bir kısmını kullanamayacak..

Karar bazı kentlerde temyize götürüldü

Mahkeme, kararına gerekçe olarak, çevre kirliliğinin azaltılmasını gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Köln İdare Mahkemesi de 1 Nisan 2019'dan itibaren Köln ve Bonn şehir merkezlerinde eski dizel araçların yasaklanmasına karar vermişti.

Mahkemelerin bu kararlarının son karar olmadığı, söz konusu yasakların tümünün temyiz mahkemelerine götürülüp tekrar karara bağlanabileceği belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin, Köln İdare Mahkemesi'nin Köln ve Bonn şehirlerine yönelik verdiği dizel yasağı kararını temyize götürdüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 21:47
  1. Almanya
  2. dizel araçlar

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