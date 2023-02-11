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Ekonomi Alman kurumdan ezber bozan Türkiye çağrısı: Yardım yetmez, bunu da yapın
Ekonomi

Alman kurumdan ezber bozan Türkiye çağrısı: Yardım yetmez, bunu da yapın

Alman Corps Touristique, turistlerin Türkiye'ye yönlendirilmesi konusunda sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:40:00 - 2023-02-11 09:44:04
Alman kurumdan ezber bozan Türkiye çağrısı: Yardım yetmez, bunu da yapın

Corps Touristique, tüm uluslararası seyahat ve turizm sektörüne depremle mücadele eden Türkiye için tatil rezervasyonu yapmaya devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Alman turizm dergisi FVW’de yer alan habere göre, Turist Kurulları Derneği (Corps Touristique) Türkiye’de geçtiğimiz pazartesi gecesi meydana gelen depremle ilgili olarak bir dayanışma bildirisi yayınladı. Corps Touristique, turizm sektöründeki meslektaşlarına Türkiye’yi daha fazla tatil rezervasyonu ile desteklemeleri için çağrıda bulundu. Tatil destinasyonlarının depremden zarar görmediğinin açıklandığı bildiride, Türkiye’nin turizmden elde edilecek gelire her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu da vurgulandı.

Bildiride, "Türkiye ve Suriye'deki korkunç deprem, medeniyetimizin ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, hemen şimdi bir dayanışma içerisine girmeliyiz. Bu dayanışma yalnızca organizasyonel ve lojistik yardım anlamında olmamalı. Biz aynı zamanda müşterilerimizi, gelecek sezon için rezervasyon yapmaya teşvik ederek Türkiye'yi bir turizm destinasyonu olarak desteklemeye devam etmeliyiz. Türkiye şu anda sektörün bütün dayanışmasına ihtiyaç duyuyor” ifadelerine yer verildi.

Turizm Ajansı

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