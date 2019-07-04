0553 313 94 23

Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı

Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2018 yılına ilişkin yayınladığı raporda, Saadet Partisi'ne ilişkin dikkat çeken bir detaya yer verildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı

Alman iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti ile ilgili 2018 yılı raporunda Müslüman Kardeşler başta olmak üzere şiddet eğilimli olmayan legal İslamcı grupların demokrasi açısından oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi.

Raporda Müslüman Kardeşler başta olmak üzere legal İslamcı grupların toplumun geniş yelpazedeki bir bölümünü etkisi altına almaya çalıştığına dikkat çekilerek yasal çerçevede faaliyet gösteren İslamcı grupların şiddete başvurmamakla birlikte aşırılıkçı olduklarına vurgu yapılıyor.

Legal İslamcı gruplar arasında öne çıkan Müslüman Kardeşler‘in toplum ve devlet nezdinde Müslümanların çıkarlarının temsilcisi konumuna gelebileceği belirtilirken, bu grubun din anlayışının Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Müslümanlar arasında büyüyebileceği değerlendiriliyor.

Geniş etki alanı

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Almanya'da siyasal İslam anlayışına sahip yabancı bir kuruluşun böyle bir etki alanına sahip olmasının toplum ve demokrasi için kabul edilemez olduğu belirtilen raporda, bu durumun toplumsal uyum ve barışı tehlikeye atacağı vurgulanıyor.

Legal İslamcı grupların topluma nufüz etme faaliyetleri karşısında etkili bir önlemin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yapılacak kamuoyunu aydınlatma ve halkla ilişkiler çalışmaları olduğu belirtiliyor.

Raporda Müslüman Kardeşler‘in, Anayasal değerlere kısmen ters düşen bir gündemi olduğu aktarılıyor, ancak ayrıntı verilmiyor.

Müslüman Kardeşler sempatizanlarının iyi eğitimli olduğu ve sorumluluk sahibi işlerde çalıştığı belirtilirken, Almanya çapında ve uluslararası bağlantılarının iyi olduğu kaydedildi.

Raporda legal İslamcı grupların çok çeşitli kültürel geçmiş, teolojik ve ideolojik yönelim, toplumsal referanslar ve organizasyon yapılarına sahip oldukları vurgulanıyor. Bu farklılıkların Müslüman Kardeşlerden İran devletinin ideolojisini destekleyenlere, Türk Parlamentosu’nda temsil edilen Saadet Partisi’nden siyasi Selefizmdeki bazı akımlara kadar geniş bir yelpaze oluşturduğu belirtiliyor.

Kadrolaşma

DAEŞ’in yanında şiddet uygulamayan legal İslamcı grupların "masum" göründüğünü belirten rapor, bu grupların toplumun her kesimi ile diyalog halinde olduklarına dikkat çekerek, ileride anahtar pozisyonlara kendi personelini getirebileceklerini belirtiyor.

Müslüman Kardeşlerin Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, Köln merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) de Müslüman Kardeşler ile işbirliği yapmaktan çekinmediği belirtildi. Almanya'da DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.

Sekiz camiden biri takipte

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti Başkanı Burkhard Freier eyaletteki her sekiz camiden birinin teşkilat tarafından takip edildiğini kaydetti. Eyalet teşkilatının 2018 yılı istihbarat raporunu düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna sunan Freier, eyaletteki 850 camiden 109'unun istihbari takip altında olduğunu, gözetim altındaki camilerden 70 tanesinin ise Selefilere ait olduğunu açıkladı.

Raporda eyaletteki Selefilerin sayısının 3 bin 100’e yükseldiği belirtilirken, bu kişilerin 870 tanesi şiddet eğilimli olarak tanımlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
  1. Saadet Partisi
  2. Almanya İstihbaratı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve yabancı turist akını
    1. Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve..
    2. Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli..
    3. Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
    4. Asya borsaları
    5. (Özel) Yarım asırlık demirci Nuh..
    6. Muğla 3,5 milyon arı kovanını ağırlıyor
    7. "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen..
    8. (Özel) Bu koyunların doğmamış kuzuları..
    9. Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba:..
    10. İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi..
    11. GRAFİKLİ - Kazakistan stratejik..
    12. Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon..
    13. Dünya çocuklarını Bursa giydiriyor
    14. 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik..
    15. Binlerce yıllık fosil değil, tarihi..
    16. Ceyhan Belediyesi’nde 5’i engelli..
    17. Yenilenen Lale Caddesi trafiğe açıldı
    18. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    19. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    20. Yıldız Entegre, VarioDor ürün..
    21. Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat..
    22. 2013 yılındaki hakimlik sınavında..
    23. Pazaryeri’nde muhtarlara bilgilendirme..
    24. Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti..
    25. Yeni tüp bebek yöntemleriyle gebelik..
    26. MEDAŞ: “Gelecek için planlı kesinti..
    27. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    28. Bakan Soylu: Batı, Ortadoğu’da kaosu..
    29. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    30. Honduras’ta balıkçı teknesi battı: En..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”