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Dünya Alman istihbaratından MİT itirafı
Dünya

Alman istihbaratından MİT itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 08:55:00 -
Alman istihbaratından MİT itirafı

Alman İç İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türk istihbaratının özellikle hedefinde hükümetin tehdit olarak gördüğü bütün muhalif grupların yer aldığı belirtilirken, bunların başında özellikle PKK ve Gülen grubunun geldiği bildirildi.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Ofisi” resmi adıyla faaliyet gösteren iç istihbarat servisi, ülkedeki takip altına aldığı güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğü yabancı gruplarla ilgili 380 sayfalık kapsamlı bir rapor yayımladı.

Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türk istihbaratının özellikle hedefinde hükümetin tehdit olarak gördüğü bütün muhalif grupların yer aldığı belirtilirken, bunların başında özellikle PKK ve Gülen grubunun geldiği bildirildi.

Raporda MİT’in diğer ekonomik, Almanya’daki siyasi, askeri ve teknolojik konularla da yakından ilgilendiği saptaması yapıldı.

Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türkiye bağlantılı Hizbullah, Milli Görüş Hareketi, Furkan, Ülkücüler, PKK, DHKP-C, TKP/ML, MLKP gibi örgütlerle ilgili iç istihbarat servisinin saptamaları ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Kaynak: Euronews
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Yorumlar

germen ve ırkı

1945 kadar saf ırktı 1945 ten sonra alman ırkı rus amerikan ve ingiliz ırkı oldu .almanları severdim artık sevmiyorum.türkiyeden giden ne kadar pkk ve fetöü varsa alman gizli servisi bilgileri aldı bize karşı kullanmaya calıstı olmadı .bir söz almanlar bizden. Besle kargayı oyar gözünü haberiniz olsun
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