Alman istihbaratından MİT itirafı

“Almanya Federal Anayasayı Koruma Ofisi” resmi adıyla faaliyet gösteren iç istihbarat servisi, ülkedeki takip altına aldığı güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğü yabancı gruplarla ilgili 380 sayfalık kapsamlı bir rapor yayımladı.

Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türk istihbaratının özellikle hedefinde hükümetin tehdit olarak gördüğü bütün muhalif grupların yer aldığı belirtilirken, bunların başında özellikle PKK ve Gülen grubunun geldiği bildirildi.

Raporda MİT’in diğer ekonomik, Almanya’daki siyasi, askeri ve teknolojik konularla da yakından ilgilendiği saptaması yapıldı.

Raporda, Almanya’da faaliyet gösteren Türkiye bağlantılı Hizbullah, Milli Görüş Hareketi, Furkan, Ülkücüler, PKK, DHKP-C, TKP/ML, MLKP gibi örgütlerle ilgili iç istihbarat servisinin saptamaları ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Kaynak: Euronews

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