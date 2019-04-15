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Alman istihbaratı böyle uyardı: Yoğun bir ağ kurdular

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Thomas Haldenwang, farklı aşırı sağcı grupların birbiriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemlediklerini belirtti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 06:26
Alman istihbaratı böyle uyardı: Yoğun bir ağ kurdular

Haldenwang, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, son yıllardaki gelişmelerin aşırı sağcı oluşumlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Aşırı sağ tehlikesine işaret eden Haldenwang, "Çeşitli aşırı sağcı grupların birbirleriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemliyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda ipucumuz var

Haldenwang, aşırı sağcı çevreler ile mevcut siyasi gidişattan memnun olmayan popülist "protestocu vatandaşlar" arasındaki sınırın da giderek belirsizleştiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ konusunda da uyarılarda bulunan Haldenwang, örgütün Suriye ve Irak'ta yeraltında varlığına devam ettiğini belirterek "DEAŞ ile ilgili tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Hala saldırı planlandığına dair çok sayıda ipucumuz var. Almanya'da her zaman bir saldırı olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor." dedi.

Modern iletişim dünyası

Aşırıcıların ve teröristlerin dikkat çekmeden birbiriyle nasıl iletişim kurabileceklerini iyi bildiğini vurgulayan Haldenwang, internet ile bu kişilerin iletişim imkanlarının çok arttığının, bundan dolayı yasaların modern iletişim dünyasına uyarlanması gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 06:26
  1. almanya
  2. istihbarat
  3. aşırı sağk

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