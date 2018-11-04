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Alman isimden küstah Türkiye açıklaması! 'Seçilirsem görüşmeleri bitireceğim'

Avrupa Halk Partisi'nin lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye ile görüşmeleri sonlandıracaklarını açıkladı.

04 Kasım 2018 Pazar 19:50
Alman isimden küstah Türkiye açıklaması! 'Seçilirsem görüşmeleri bitireceğim'

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını söyledi. Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olmak isteyen Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, Bild am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtladı.

Gazete, "EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu'nun başkanı olmak istiyorsunuz. Jean-Claude Juncker'den neyi farklı yapardınız?” şeklinde bir soru yöneltti. Weber bu soruyu "Müstakbel Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye'nin AB'ye olası üyeliği için yürütülen görüşmelere son verilmesi için uğraşırdım” diye yanıtladı. Türkiye ile "sıkı bir ortaklıktan” yana olduğunu vurgulayan Weber, "Ancak Türkiye'nin tam üyeliğinin olmayacağını açıkça ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

2014 yılından bu yana EVP Grup Başkanı olan Weber, daha önce de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

Merkel'in seçilme kararı

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Weber, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanlığını bırakacak olmasının Avrupa'yı etkilemeyeceğini de dile getirdi. Weber, "Avrupa ekonomik ve siyasi açıdan güçlü ve öyle de kalacak. Bu nedenle hiçbir kaygım yok” dedi. Merkel'in 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini hatırlatan Weber, Avrupa'da Merkel'e ve izlediği siyasete desteğin süreceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grubu oluşturan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi, gelecek hafta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak kongrede Mayıs 2018'de yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için liste başı adaylarını belirleyecek. Manfred Weber ve Finlandiya eski Başbakanı Alexander Stubb liste başı adaylığı için yarışıyor. EVP'nin yine en güçlü parti grubunu oluşturması hâlinde, liste başı adayının Avrupa Komisyonu başkanlığını Jean-Claude Juncker'den devralmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 19:50
  1. Manfred Weber
  2. Almanya Başbakanı

YORUM YAZ

  • mikailmikail9 dk önce
    şahsiyetini kaybeden kalın kafalı almanyayı almanya yapan türkler deyilmi!
  • FerhatFerhat16 dk önce
    Insallah bizde aklinizi basimiza toparlar kendi yolumuzu cizeriz insallah. Alman ahlaki ve alman degerleri ile bu güzelim memleketi 100 yildir oyaladik. Aile hayatimiz ve ahlaklarimiz tamamen iflas etmis durumda AB ve batinin Allah düsmani inkilablari yüzünden lut kavmine benzer zinaci faizci bir toplum olduk. Bizi yüzyildir inkilablari ile bati ve Allah düsmanlanlarinin vesayetine sokan siysi otoretiye ye yukhlar ve yaziklar olsun.
  • DoktorDoktor18 dk önce
    Oyum sana... Bitse de şu sapık eşcinsel pedofilleri sizin memlekete şutlasak.
  • saddisaddi18 dk önce
    hİÇDE KÜSTAHÇA DEĞİL. tAM TERSİNE DOBRA DOBRA KONUŞMUŞ. vE GERÇEĞİ SÖYLEMİŞ.
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