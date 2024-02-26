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Dünya Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!
Dünya

Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 21:43:00 - 2024-02-26 21:43:51
Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmid, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmid, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi. Schmid, İsrail ve Filistin arasındaki şiddet sarmalından çıkma konusunda esirlerin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde çatışmalara ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesini ve aynı zamanda bir Filistin devletinin tanınmasını içeren bir siyasi teklifin sunulması gerektiğini ifade etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmid, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Schmid, Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail ve Filistin arasındaki şiddet sarmalından çıkma konusunda esirlerin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde çatışmalara ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Bu bağlamda iki tarafa güvenlik getirecek bir siyasi teklifin sunulması gerektiğini ifade eden Schmid, bunun, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesini ve aynı zamanda bir Filistin devletinin tanınmasını da içermesi gerektiğini ifade etti.

Schmid, Filistin devletinin nihai sınırlarının müzakerelerde netleşeceğini savunarak, "Filistin devletini tanımak bizim için tabu olmamalı." dedi.Milletvekili Schmid, müzakerelerin başında "İsrail'i tehdit etmeyecek şekilde inşa edilmiş bir Filistin devleti" hedefinin tüm taraflarca kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.Şimdiye kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan Almanya, iki devletli çözümü destekliyor.

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