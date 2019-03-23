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Alman ırkçı siyasetçiden skandal sözler!

Alman ırkçı siyasetçi Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke'nin Ocak ayında yaptığı skandal bir konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:24

Almanya için Alternatif'in (AfD) Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke'nin 2018 yılı Ocak ayında yaptığı konuşmadan küçük bir kesit. Bu video özellikle de son günlerde Yeni Zelanda'da yaşadığımız öfkeli bir adamın eline silahı alıp sağı solu taramasından ibaret olmadığını gösteriyor. Yeni Zelanda'daki teröristte, yayımladığı manifestoda Erdoğan, Türkiye ve minarelerimizi hedef almıştı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:24
  1. Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci48 dk önce
    Be alçak olmaya bile rütbesi yetmeyen deyyus. Çukur herif.Senin gibi alçalıp Türkiyedeki kiliseleri kazımamızı mı beklersin.Size asla benzemeyeceğiz. Amma Ayasofya Cami olacak inşeallah. O zaman ne nerene batacak görecez
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Asıl Sizin Gibi, Şerefsiz Hain Alçaklar, Kazınacak Yer Yūzūnden. Hiç Şüphesiz. Şerefsiz.
  • NurNur1 sa önce
    Belliki yapılan katlim planlı bu adamda oluşumun içinde gelsinler hele o minarelere oturturuz onları köpekler doyumsuz haçlılar

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