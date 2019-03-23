Alman ırkçı siyasetçiden skandal sözler!
Alman ırkçı siyasetçi Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke'nin Ocak ayında yaptığı skandal bir konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.23 Mart 2019 Cumartesi 13:24
Almanya için Alternatif'in (AfD) Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Björn Höcke'nin 2018 yılı Ocak ayında yaptığı konuşmadan küçük bir kesit. Bu video özellikle de son günlerde Yeni Zelanda'da yaşadığımız öfkeli bir adamın eline silahı alıp sağı solu taramasından ibaret olmadığını gösteriyor. Yeni Zelanda'daki teröristte, yayımladığı manifestoda Erdoğan, Türkiye ve minarelerimizi hedef almıştı.
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