Alman hükümetinde güvenli bölge çatlağı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Dışişleri Bakanı Maas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği Ankara ziyaretindeki basın toplantısında Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası bir güvenli bölge önermesine ilişkin, "Güvenli bölge konusu görüşmemizde çok fazla zaman teşkil etmedi. Aslında bu yeterince anlamlı diye düşünüyorum. Gerçekçi bir öneri olmadığı söylendi. Biz de bu nedenle şu anda oradaki insanlar için önemli konulara önem verdik." ifadelerini kullanması Hristiyan Demokrat Birlik Partililerin (CDU) sert tepkisini çekti.

CDU'lu Eğitim Bakanı Anja Karliczek, Maas'ın sözlerine ilişkin, "İnsanlar koalisyon ortaklarının bir araya gelmesini bekliyor ve bu Almanya'da gerekli olduğu gibi özellikle yurt dışı meselelerinde de gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

"Her politikacı yurt dışında diğer siyasetçilerin eleştirilmediğini bilir"

CDU'lu Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier da Twitter hesabından, “Her politikacı yıllardır yurt dışında hem hükümet hem de muhalefetteki diğer siyasetçilerin eleştirilmediğini bilir'' paylaşımında bulunarak Maas'ı eleştirdi.

Maas'a en sert eleştiri ise Federal Meclis Dışişleri Komisyon Başkanı CDU'lu Norbert Röttgen'den geldi. Röttgen Maas'ın Ankara'da kullandığı ifadeleri ''Almanya'nın dış siyaseti açısından utanç verici'' olarak niteledi.

Sol Parti dış politika sözcüsü Stefan Liebig de Maas'ı eleştirerek, ''Federal Hükümet kendisini gülünç duruma düştü ve böylece çözüm konusunda hiç bir rol oynayamayacak'' dedi.

"Biz uzlaşma isteniyorsa doğrudan görüşme en iyi seçenektir"

SPD'li Nils Schmid ise Dışişleri Bakanı Maas'ı savundu. Schmid Maas'ın Ankara'ya yaptığı ziyareti siyasi çözüm noktasında diplomatik çaba olarak gördüğünü belirterek, ''Biz uzlaşma isteniyorsa doğrudan görüşme en iyi seçenektir'' diye konuştu.

CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge teklifini SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a telefondan kısa mesaj ile bildirmesi ve hiç bir detaya girmemesi Maas'ın da tepkisini çekmişti.

Heiko Maas kendisine telefondan kısa mesaj ile bilgi verilmesine tepki göstermiş, "Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var. Böyle bir öneri hakkında karar vermek için ayrıntıları bilmek lazım. Ancak ayrıntılar yok. Müttefiklerimizde var olan sorular bizde de mevcut. Bunu Savunma Bakanlığındaki meslektaşıma da ilettim" diyerek Savunma Bakanı Karrenbauer'i eleştirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın baş başa görüşmesi bekleniyor.