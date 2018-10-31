Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti

Almanya’da 100 hastayı öldürmekle suçlanan eski bir hemşire, dün ülkenin kuzeyindeki Oldenburg kentinde mahkemeye çıktı. 41 yaşındaki Niels Högel adlı hemşire, görev yaptığı iki hastanede hastalara aşırı dozda ilaç vermekle suçlanırken dün her şeyi itiraf etti.

Högel’in cinayetleri iş arkadaşlarını etkilemek için işlediği öne sürülüyor. Hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalarını daha sonra kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor.

Högel’in 1995-2005 yılları arasında Oldenburg’da 36, Delmenhorst kentinde de 64 hastayı öldürdüğü öne sürülüyor. Alman savcılar, Högel’in başka hastaları da öldürmüş ve bunları yakmış olabileceğini söyledi.