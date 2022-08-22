Alman hayranları üzüldü: Almanya'da enflasyon doludizgin çift haneye

1951’den bu yana, Türkiye’de değişik iktidarlar döneminde defalarca çift haneli enflasyon yaşanmasına rağmen, Almanya hep % 10’un altında kalmıştı..

Almanya’da yayınlanan Rheinische Post gazetesine konuşan Merkez Bankası Başkanı Nagel, hükümetin enflasyonu kontrol altına almak için düşündüğü önlemler kapsamındaki iki uygulamanın önümüzdeki günlerde sona ereceğini ve fiyatların yeniden yukarı taşınacağını hatırlattı.

Almanya ulaşımda 3 aylığına indirime gitmişti

Rusya Ukrayna savaşı sebebi ile Türkiye’de de dünyada da akaryakıt fiyatları iki mislinden fazla artmış, Almanya benzin ve dizel yakıtlara vergide yaz ayları için kesinti yapmış, toplu taşımada da üç aylık indirimli bilet kampanyasına gitmişti. Nagel bu iki uygulamanın da sona erecek olmasının enflasyon oranını yaklaşık bir puan artıracağını belirtti.

Almanya’da doğal gaz tedarikçilerinin Ukrayna’daki savaş nedeniyle yükselen maliyetlerden ötürü artan yükünün hafifletilmesi için gaz fiyatlarına kilovatsaat başına 2,4 cent katkı payı eklenecek. 1 Ekim itibarıyla uygulanacak bu artışın, Kasım ya da Aralık ayında hane halkının gaz faturalarına yansıması bekleniyor. Ekonomistler, getirilen katkı payının enflasyonu da daha yukarı çekmesinin beklendiğini belirtmişti. Katkı payının açıklanmasının ardından hükümet, bu uygulamanın vatadandaşın cebine etkisine azaltmak için doğal gaz tüketimindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürüleceğini açıklamıştı.

71 yıl sonra Almanya'da yüzde 10'luk enflasyon

Merkez Bankası Başkanı Nagel, “Gaz için katkı payı geliyor. Buna karşılık gazdan alınan KDV’nin azaltılması fiyatları düşürecektir” tahmininde bulundu ve “Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sonbahar aylarında yüzde 10’luk bir enflasyon oranıyla karşılaşmamız mümkün” dedi.

Almanya’da çift haneli enflasyonun en son yaklaşık 70 yıl önce görüldüğünü belirten Nagel, 1951’deki enflasyon oranının yüzde 11 olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Nagel, Almanya’da enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 6 seviyesinde olmasını beklediğini ifade etti.