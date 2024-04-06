Alman Hava Kuvvetleri dengeleri değiştirdi! Almanların uçağı Rus askeri savaş uçağına müdahale etti!

Alman Hava Kuvvetleri, Baltık Denizi üzerinde bir Rus askeri uçağına müdahalede bulundu. Letonya’nın Lielvarde üssünden havalanan Eurofighter savaş uçakları, transponder sinyali olmadan hareket eden IL-20 tipi bir keşif uçağına önleme yaptı. Bu olay hava kuvvetleri tarafından X platformunda duyuruldu.

NATO’nun bir parçası olarak Almanya, kendi savaş uçakları olmayan Baltık ülkelerinin hava sahası gözetimini de gerçekleştiriyor. Geçmişte,bölgede Rus askeri uçaklarıyla benzer olaylar yaşanmıştı.

DAHA ÖNCE YİNE DURDURULMUŞTU

30 Ocak’ta, tanıma sinyali olmadan uçan bir Rus “Ilyushin 20” keşif uçağı Baltık Denizi üzerinde tespit edilmiş ve durdurulmuştu. Alman Hava Kuvvetleri’ne göre bu olay Mecklenburg Vorpommern’deki bir hava üssünde “Alarmrotte” adı verilen uçak grubunun fırlatılmasına neden olmuştu.

“Durduruldu” ifadesi, Rus askeri uçağının Rügen açıklarında uluslararası hava sahasında tespit edilip, doğuya dönmeden önce kısa süreliğine eşlik edilmesi anlamına geliyor. Hava kuvvetleri sözcüsü, BILD’e verdiği demeçte “Rus askeri uçağının hala transponder sinyali olmadan uluslararası hava sahasında olduğunu ve NATO olarak gücümüzü gösterdiğimizi” belirtti.

TRANSPONDER SİNYALİNİ KAPATMIŞTI

Taktik Hava Kanadı 71 Richthofen üssünden füzelerle donatılmış iki Eurofighter savaş uçağı, uçağı tanımlamak ve pilotla görsel temas kurmak üzere Mecklenburg-Vorpommern’deki Laage’den havalandı. Uçakla kısa bir süre eşlik edildikten sonra Rus uçağı doğuya doğru yönelmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hava kuvvetleri sözcüsü, Rus askeri pilotun transponder sinyalini kapatarak uluslararası hava trafik güvenliği düzenlemelerini ihlal ettiğini ifade etti. Bu sinyal hava trafik kontrolü tarafından uçağın kökenini ve hangi ulusa ait olduğunu belirlemek için kullanılıyor.

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