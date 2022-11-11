Alman halkından Katar protestosu!

2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

Şampiyonanın başlamasına 1 hafta kala Almanya'da yapılan bir anket, Alman halkının Katar'da düzenlenecek şampiyonaya ilgisiz kaldığını ortaya çıkardı.

Yüzde 56'sı maçları izlemeyecek

Alman Araştırma Şirketi ARD-DeutschlandTrend tarafından yapılan ankete göre; Alman nüfusunun yüzde 56’sı yayınların hiçbirini izlemeyi düşünmüyor. Kadın katılımcılar arasında ise bu oran yüzde 63 ile daha yüksek seviyede.

Yüzde 15’i geçmiş Dünya Kupası organizasyonlarına kıyasla daha az maç izlemeyi, yüzde 20’si önceki kupalarda olduğu gibi aynı sayıda izlemeyi planlıyor.

Katılımcıların yüzde 9’u ise Dünya Kupası’nı izleyip izlemeyeceğine henüz karar vermediğini belirtti.

Katar, Almanya’da insan hakları durumu tartışmalı bir yer olarak görülüyor.