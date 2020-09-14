Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ekose desenli ceketleri Alman medyasına haber konusu oldu. Alman Die Welt gazetesinde, "Erdoğan’ın kazanan ceketi moda dünyasını nasıl etkiliyor?" başlıklı ilginç bir yazı yayımlandı.

Erdoğan’ın "ekose desenli ceketlerini" konu alan yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi. Yazıda Erdoğan’ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan giysileriyle 'vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum' mesajı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal'in politikalarının yanı sıra kıyafet stili ile de hatırlandığını aktaran Karakaşlı, Erdoğan'ın da Mustafa Kemal gibi tarihe geçeceğini belirterek "Ama belki ondan farklı olarak sadece siyasetiyle. Erdoğan’ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın son derece etkili ve vizyon sahibi bir lider olduğunu kaydeden Karakaşlı, "Hiç de fena hatırlanmayacak. Yaptırdığı otoyollar, köprüler, altyapı projeleriyle anılacak" dedi.