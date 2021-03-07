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Gündem Alman gazetesi Bild, nefreti körüklüyor: Cahil göçmenler koronayı yayıyor
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Alman gazetesi Bild, nefreti körüklüyor: Cahil göçmenler koronayı yayıyor

Almanya’nın en büyük gazetesi Bild, ülkedeki göçmenlerin dil bilmemesi nedeniyle yeterince önlem almadığını ve salgının yayılmasına neden olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:47:00 -
Alman gazetesi Bild, nefreti körüklüyor: Cahil göçmenler koronayı yayıyor

 Yakup Sarıçiçek 

Gazetenin haberde Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’dan fazlasının göçmen kökenliler olduğu belirtildi. Gazetenin iddialarına göre bu durumun temel nedeni ise göçmenlerin dil bilmemesi ve cahilliği. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler’ın göçmenleri hedef alan demeçlerinden hareketle hazırlanan haber, medyada göçmenlere yönelik ırkçılık algısını beslemesi nedeniyle eleştirilere neden oldu.

Sistemi ayakta tutan mesleklerde göçmenler var

Gazetedeki haberle ilgili basın açıklaması yapan Yeni Alman Medya Yapımcılar derneği şu ifadelere yer verdi: “Bu haber birçok göçmenin ve göç kökenli insanın sistemi ayakta tutan mesleklerde çalıştığını ve bu nedenle özellikle Kovid-19 virüsünün yüksek bir bulaşma riskine maruz kaldıklarını göz ardı etmektedir. Pandemi en çok, sistemin işleyişi açısından önemli mesleklerde çalışan, kötü yaşam şartlarına sahip olan ya da güvenli bir konaklama imkanına sahip olmayan insanları etkiliyor. Tam da bu alanlarda göçmenler, siyahiler ve diğer azınlıklar yer alıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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