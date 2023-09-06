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Ekonomi Alman ekonomisine şok! Gerçekten de Avrupa’nın hasta adamı oldu O siparişlerde sert düşüş
Ekonomi

Alman ekonomisine şok! Gerçekten de Avrupa’nın hasta adamı oldu O siparişlerde sert düşüş

Yeniakit Publisher
2023-09-06 13:56:00 -
Alman ekonomisine şok! Gerçekten de Avrupa’nın hasta adamı oldu O siparişlerde sert düşüş

Almanya'da fabrika siparişleri Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 4,3'lük beklentiye karşılık yüzde 11,7 geriledi.

Almanya’da fabrika siparişleri, Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki sıkıntıların üçüncü çeyrekte de devam ettiğine işaret ederek Temmuz ayında geriledi.

Talep Haziran ayına göre yüzde 11,7 azalırken bu rakam ekonomistlerin Bloomberg anketinde beklediği yüzde 4,3’lük düşüşten çok daha büyük bir düşüş olarak dikkat çekti.

Düşüş üç aylık yükselişin ardından gerçekleşti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı kış resesyonuna katlanan Almanya’nın üretimi ikinci çeyrekte artmayı başaramazken üçüncü çeyrekte de muhtemel bir durgunluk yaşaması bekleniyor.

"Avrupa'nın hasta adamı" lakabı geri döndü

Ülke ekonomisinin 2023’ün son çeyreğinde yüzde 0,1 büyümesi beklense de bazı uzmanlar Almanya’nın 1990’daki birleşmesinin ardından Almanya’ya takılan “Avrupa’nın hasta adamı” etiketini yeniden gündeme getirdi.
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Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’in yaşadığı ivme kaybıyla talebin zayıflaması en çok sanayinin darbe almasına neden oldu.

Perşembe günü açıklanacak olan Alman imalat verilerinin zayıflığını devam ettiğini gösterebileceği belirtilirken ekonomistlerin medyan tahmini bu veride art arda üçüncü aylık daralma yaşanacağını öngördü.

"Mevcut durum iyi değil"

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, “Hasta adam” lakabı sorulduğunda mevcut durumun iyi olmadığını kabul etti.

Nagel, Handelsblatt gazetesine verdiği bir röportajda, “Kış yarıyılından teknik resesyona girdiğimiz ve o zamanda bu yana ekonomik kalkınmanın tatmin edici olmadığı doğru fakat bu tablonun yeniden düzelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1990’lı yılara göre çok daha iyi durumda olduklarını söyleyen ve işgücü piyasasının gücüne dikkat çeken Nagel, “Almanya, Avrupa’nın hasta adamı değil. Bunun yanlış bir teşhiş olduğunu ve kendimize daha güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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