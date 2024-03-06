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Kadın - Aile Alman ekmek tarifi! Bin yıllık tarif bulundu... Yapan tatlı gibi hepsini yedi yuttu!
Kadın - Aile

Alman ekmek tarifi! Bin yıllık tarif bulundu... Yapan tatlı gibi hepsini yedi yuttu!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 16:30:00 - 2024-03-06 16:34:47
Alman ekmek tarifi! Bin yıllık tarif bulundu... Yapan tatlı gibi hepsini yedi yuttu!

Hamur işleri karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerdir ve insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilir. İşte size hem misafirlere hem de kahvaltıya hazırlayabileceğiniz bir ekmek tarifi...

Alman Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

(bardak ölçüm 200ml)

1/2 (yarım) paket yaş maya
1 su bardağından 2 parmak eksik ılık su (175ml)
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3, 5 su bardağından az un (500g)
1 su bardağı yoğurt (200g)
Alman Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Size kolay kahvaltılık alman tarifini veriyoruz. Yapımı kolay. Akşamdan hamuru hazırlıyorsunuz, sabaha şekillendirip pişiriyorsunuz.

Hamuru akşamdan hazırlanacak. Bütün malzemeleri bir kaba koyup yoğurun, hamur yumuşak olacak, hafif ele yapışabilir. Üstü kapalı buzdolabına koyup sabaha kadar bekletin.
Ertesi gün hamuru unlu tezgahın üstüne alıp 8 eşit parçaya bölün, hamuru dıştan içe doğru katlayarak ters çevirip yuvarlayın.10 dk. kadar dinlendirdikten sonra ortasına bastırmadan yanlarına bastırarak inceltin. Yağlı kağıt serili tepsinin üstüne yerleştirip üstü örtülü 40dk kadar mayalandırın. Ardından ekmeklerin üstüne biraz un serpin, keskin bir bıçakla yanlamasına kesik atın. Önceden ısıtılmış fırında 230 derecede altlı üstlü 25-30dk kadar pişecek. Fırına sürdüğünüzde fırının tabanına nem oluşturmak için 1 su bardağı su döküp kapağını hemen kapatın. (Su dökme yerine fırın kabı ile fırın tabanına su koyulabilir. Pişme süresinden 20 dk. sonra suyu çıkarıp pişirmeye devam edelim)
20 dk. sonra nemin çıkması için fırının kapağını iyice açıp geri kapatın, devam pişirin. Piştikten sonra hafif soğumasını bekleyin.
Afiyet olsun!

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