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Dünya Alman diplomat uyardı! 'Ermenistan olmak istemiyoruz'
Dünya

Alman diplomat uyardı! 'Ermenistan olmak istemiyoruz'

Türk SİHA’larının Karabağ’daki başarısına vurgu yapan Münih Güvenlik Konferansı başkanı Ischinger, “Çaresiz Ermeni ordusunun yerinde olmak istemiyoruz” diyerek SİHA alımını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:08:00 -
Alman diplomat uyardı! 'Ermenistan olmak istemiyoruz'

 Mehmet Aydın 

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da 44 gün süren savaşta yaşadığı muharebe tecrübesi, başka bir NATO ülkesinde silah meselesinin revize edilmesi gerekliliği tartışmalarına yol açtı.

Almanya’da Azerbaycan tarafından Karabağ’da çok sayıda İHA ve SİHA’nın kullanılmasının yankıları sürerken, Alman güvenlik yetkilileri bu teknolojiye sahip olmak için hükümete çağrı yapıyor. 

Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı başkanı Wolfgang Ischinger, Der Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, Alman ordusunun insansız hava araçlarıyla savaşmadan bir şey yapamayacağını söyledi. 

Hükümete orduya SİHA teknolojisi alması gerektiğini belirten Ischinger “Dronlar, bugün finansal olarak karşılayabilen herkes tarafından kullanılan geleceğin savaş aracıdır. Ancak biz yapmıyoruz. Alman askerler yurtdışında tehlikeli operasyonlarda yer alıyor. Devlet oğullarımıza ve kızlarımıza paranın satın alabileceği en iyi korumayı sağlamak zorunda. Alman parlamentosu SİHA’ya karşı çıkıyormuş. Bunun savaş uçaklarından farkı yok.  Karabağ’daki savaşta olanları gördünüz.  SİHA’larla imha edilen aciz Ermenistan ordusunun yerinde olmak istemiyoruz” diyerek bu teknolojiyi almaları gerektiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
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