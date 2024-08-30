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Dünya Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal: Büyük tepki topladı!
Dünya

Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal: Büyük tepki topladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 14:43:00 - 2024-08-30 15:01:36
Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal: Büyük tepki topladı!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreninde ağır hakaretler dolu bir program yayınlayan Alman devlet televizyonu ZDF yeni bir skandala daha imza attı! Öte yandan 2021'den bu yana ilk: Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreninde Alman Devlet Televizyonu ZDF skandala imza attı.

183 ülkeden, 4 binden fazla sporcusunun katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları geçit töreninde Alman spiker, Filistinli sporcuların geçişi sırasında suskunluğa bürünerek Filistin'i anons etmedi. Tüm dünyanın gözleri önünde zulme uğrayan Filistin'i görmezden gelen Alman spiker sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirdiği 2021 yılından bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiklerini açıkladı.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın Taliban'ın ülke yönetimini 20 yılın ardından yeniden ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini bildirdi. Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kaç Afganistan vatandaşının ülkeden sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermeyen Steffen Hebestreit, tüm bu kişilerin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş kişiler olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Hebestreit, hükümetin bu tür 'geri göndermelerin' yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı. Almanya hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirten Hebestreit, “Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor” değerlendirmesinde bulundu.

DER SPIEGEL: 28 KİŞİ KABİL'E GÖNDERİLDİ

Haftalık siyaset dergisi Der Spiegel'in haberine göre de Leipzig kentinden bu sabah 28 Afganistan vatandaşı uçakla başkent Kabil’e gönderildi. Her bir Afganistan vatandaşına 1000 euro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı. Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'cülere her fırsatta kucak açan Almanya Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler dolu program yayınlamıştı.

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