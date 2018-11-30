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Alman devine şok! 28 bin kişi mahkemeye verecek

Alman devi Volkswagen, 2015 yılından sonra üretilen araçlarda emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle 28 bin kişi tarafından mahkemeye verilecek.

30 Kasım 2018 Cuma 19:14
Alman devine şok! 28 bin kişi mahkemeye verecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon mazotlu araçlarda emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle 28 bin Volkswagen araç sahibi tarafından mahkemeye veriliyor.

Volkswagen'i (VW) mahkemeye verecek olan otomobil sürücülerinin sayısı beş günde 28 bini buldu. Federal Tüketiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Klaus Müller, Volkswagen'e karşı açılacak davada müşterileri kandırmak ve maddi zarara uğratmak gerekçesiyle örnek bir dava açılacağını açıkladı. Müller, Volkswagen Federal Tüketiciler Federasyonunun şu zamana kadar olan talepleri geri çevirdiği için VW otomobil alıp maddi zarara uğrayan araç sahipleri adına mahkemeye başvurarak haklarının geri alınması için mücadele edeceklerini de duyurdu.

Emsal teşkil edecek

Öte yandan VW'yi mahkemeye vereceklerin sayısının 28 binle sınırlı olmayacağı tahmin ediliyor. Dava sırasında mağdur VW araç sahiplerinden ücret alınmayacağı ve davanın neticelenmesi halinde emsal teşkil edebileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:14
  1. Volkswagen

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