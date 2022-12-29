  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! İndirime gittiler
Ekonomi

Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! İndirime gittiler

Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası turizm şirketi TUI, Türkiye'ye yönelik seyahat kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 15:22:00 -
Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! İndirime gittiler

TUI, 2023 tatillerinde Türkiye, İspanya, Portekiz, ABD gibi pek çok tatil bölgesi için büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Seyahat devi Türkiye, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Orlando gibi popüler destinasyonlar için uygun fiyatlı tur seçenekleri sunuyor.

Mayıs yarıyıl tatili, yaz tatili ve Ekim yarıyıl tatili gibi okul tatil dönemlerini de kapsayan yönelik cazip indirimler aileleri sevindirecek.

236 eurodan başlayan fiyatlarla

TUI kampanya kapsamında kişi başı 236 Euro’dan başlayan fiyatlarla turlar sunuyor.

Kampanya, 1 Mayıs – 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki paket tatillerde geçerli olacak.

Turizm Ajansı

Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular
Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular

Ekonomi

Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular

Alman devinden kritik Türkiye kararı
Alman devinden kritik Türkiye kararı

Ekonomi

Alman devinden kritik Türkiye kararı

Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı
Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı

Ekonomi

Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı

Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz
Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz

Ekonomi

Alman devinden çok konuşulacak Türkiye kararı: Fırsat kolluyoruz

Alman devi Mercedes-Benz Türk, yeni üretim tesisiyle Kuzey Amerika’ya otobüs ihraç ediyor
Alman devi Mercedes-Benz Türk, yeni üretim tesisiyle Kuzey Amerika’ya otobüs ihraç ediyor

Ekonomi

Alman devi Mercedes-Benz Türk, yeni üretim tesisiyle Kuzey Amerika’ya otobüs ihraç ediyor

Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı
Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı

Ekonomi

Alman devi sürpriz gelişmeyi paylaştı: Türkiye'yi İspanya'yı geride bıraktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Alman inşaat işçisi 2 gün çalışıp Türkiye'de 1 hafta tatil yapıyor. Hani bunlar sürünüyordu. Acaba diyorum, birileri bizi kandırıyor mu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23