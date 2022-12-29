Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! İndirime gittiler
Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası turizm şirketi TUI, Türkiye'ye yönelik seyahat kampanyası başlattı.
TUI, 2023 tatillerinde Türkiye, İspanya, Portekiz, ABD gibi pek çok tatil bölgesi için büyük bir indirim kampanyası başlattı.
Seyahat devi Türkiye, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Orlando gibi popüler destinasyonlar için uygun fiyatlı tur seçenekleri sunuyor.
Mayıs yarıyıl tatili, yaz tatili ve Ekim yarıyıl tatili gibi okul tatil dönemlerini de kapsayan yönelik cazip indirimler aileleri sevindirecek.
236 eurodan başlayan fiyatlarla
TUI kampanya kapsamında kişi başı 236 Euro’dan başlayan fiyatlarla turlar sunuyor.
Kampanya, 1 Mayıs – 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki paket tatillerde geçerli olacak.
Turizm Ajansı