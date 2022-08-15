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Ekonomi Alman devinden sürpriz Türkiye hamlesi! Günde 90 ton...
Ekonomi

Alman devinden sürpriz Türkiye hamlesi! Günde 90 ton...

Almanya merkezli geri dönüşüm teknolojileri geliştiricisi 'Herbold Meckesheim', Düzce'de PET geri dönüşüm tesisi kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:57:00 - 2022-08-15 15:58:20
Alman devinden sürpriz Türkiye hamlesi! Günde 90 ton...

Almanya merkezli geri dönüşüm teknolojileri geliştiricisi 'Herbold Meckesheim', Türkiye merkezli en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kurdu.

Tüketim malları şirketi Engin Group'un bir parçası olan Futurapet, ana şirketi tarafından plastiklerini emtia döngüsüne çevirmeyi amaçlıyor.

Proje şirketin 'sürdürülebilir gelecek vizyonu' stratejisine ulaşmasında en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre başlangıç hedefi olarak belirlenen şişeden şişeye günde 90 ton yüksek kaliteli PET geri dönüşümüne ulaşılması bekleniyor.

Ayrıca şirketin en büyük dönüşüm merkezi olacak Düzce yerleşkesi Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak.

Düzce yerleşkesinin inşaatı geçen sene biterken, geri dönüşüme geçtiğimiz günlerde start verildi.

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Yorumlar

Ali Veli

Ey akit cidden acayip tiplereiniz. Alamanya bizi kiskaniyor diyor, soyle uctuk boyle uctuk diyorsunuz. Alaman geri donusum unitesi kurdu/kuracak diye pek sevindirik oluyorsunuz. Tutarsizliklarla dolu haberleriniz.

Caner

Niye kendi memleketinde kurmuyor bu pet dönüsüm tesisini yer mi yok calistiracak adam mi? bizim memleketin suyunu kirletecek bu yabanci devletler gene.dogayi en cok kirleten teesislerden biri de bu tesistir
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