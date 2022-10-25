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Ekonomi Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular
Ekonomi

Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular

Almanya'nın çok önemli seyahat şirketlerinden birisi olan DER Touristik, 2023 yılı için Türkiye satışlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 14:40:00 -
Alman devinden sürpriz Türkiye adımı! 'Resmen başladık' diyerek duyurdular

Almanya'nın önde gelen seyahat gruplarından DER Touristik, 2023 sezonunu programının büyük bölümünü satışa açtı.

Turizm Güncel sitesinde yer alan habere göre, Almanya'nın ikinci büyük seyahat grubu DER Touristik 2023 programının büyük bölümünü satışa açtı. Der Touristik bünyesindeki Dertour, Jahn Reisen ve ITS'nin İspanya, Tunus, Mısır, Almanya ve Avusturya gibi destinasyonlara dönük 2023 yaz programının yüzde 75'i rezervasyona açtığı belirtildi.

Öte yandan, Türkiye ve Yunanistan'daki otellerin hemen hemen tamamının sistemde olduğu kaydedildi.

Asya'dan Hint Okyanusuna, Afrika'dan Karayipler'e, Meksika'dan Latin Amerika'ya kadar onlarca şehir gezileri de DER Touristik'in rezervasyon sisteminde satışa açılmış durumda.

Daha önce Bentour, Schauinsland Reisen ve Alltours da 2023 yaz programlarını satışa açtıklarını duyurmuştu.

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