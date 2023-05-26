Alman devinden lastikte çevreci beklenmedik hamle! Araç sahipleri dikkat: Türkiye'nin kapısı çaldılar

Türkiye pazarının güçlü oyuncularından Alman premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, elektrikliler de dahil tüm araçlarda kullanabilen çevreci 4 mevsim lastiği AllSeaseonContact 2’yi Avusturya Alplerindeki Saalfelden kasabasında tanıttı.

İlk olarak ıslak ve kuru piste fren ve performans testi gerçekleştirildi. Ardından da elektrikli araçlarla Alp dağlarının kıvrımlı yollarında gürültü ve tüketim performansı ölçüldü. Her türlü hava koşulunda sürüş kontrolünü sağlayan AllSeasonContact 2, yüksek kilometre performansı ve düşük yuvarlanma direnci ile dikkat çekiyor. Dört mevsim lastiklerin yakıt tüketimini artırma, kabine teker gürültüsü ve kısa ömür gibi kemikleşmiş kötü şöhretini kıran AllSeasonContact 2, çok iyi yol tutuşun yanı sıra selefinden yüzde 15 daha fazla yakıt ekonomisi sağlıyor.

2023 sonbahar lastik değiştirme sezonuna kadar tüketicilerle buluşması planlanan AllSeasonContact 2’nin yanağında, lastiğin elektrikli araçların yanı sıra diğer yakıt tiplerindeki araçlara da uygun olduğunu gösteren yeni EV logosu yer alıyor. Continental Türkiye Pazarlama Müdürü Hüseyin İşsever, “Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen, en dinamik lastik pazarı konumunda. Ülkemizde binek lastik pazarı son 10 yılda ortalama her yıl yüde 6 oranında büyürken, Continental olarak sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk 3’de yer alma iddiamızı sürdürüyoruz” dedi. (milliyet)



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