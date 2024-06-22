Alman devinden gündem olacak açıklama: Antalya'da gerçek bir patlama yaşanıyor

Avrupa'nın en büyük seyahat grubu TUI, Antalya'ya dönük 2024-25 kış dönemi satışlarında gerçek bir patlama yaşandığını açıkladı.

TUI Almanya CEO'su Stefan Baumert, "Şu anda kış dönemine dönük en fazla satış yaptığımız destinasyonlar Fuerteventura, Gran Canaria ve Hurghada. Ancak Türkiye büyük kazan olabilir. Antalya'ya dönük mevcut rezervasyon artışı -'gerçek bir patlama'. Önümüzdeki kış dönemi için Türkiye Akdeniz çanağındaki sıçrama noktamız." ifadelerini kullandı.

2024-25 kış dönemi rezervasyonlarının olağanüstü bir başlangıç yaptığını kaydeden Baumert, orta mesafeli destinasyonların yanında Asya ve Afrika gibi egzotik varış yerlerine de yüksek talep aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Turizm Güncel