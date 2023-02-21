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Otomotiv Alman devi VW başka güçlü bir güç aktarma organı üzerinde çalışıyor, henüz sonlanmadı, açıklanma yok
Otomotiv

Alman devi VW başka güçlü bir güç aktarma organı üzerinde çalışıyor, henüz sonlanmadı, açıklanma yok

Alman marka ürün yelpazesini herkes çok merak ediyor. Alman devi sportif bir model eklemek istiyor olabilir. Çünkü VW oldukça güçlü bir güç aktarma organı üzerinde çalışıyor. Farklı yöntem arıyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-02-21 21:23:00 - 2023-02-21 21:31:29
Alman devi VW başka güçlü bir güç aktarma organı üzerinde çalışıyor, henüz sonlanmadı, açıklanma yok

W12 Nardo ve Ducati V2 motorlu XL Sport gibi ilginç ve heyecan uyandırıcı modeller ne yazık ki hiçbir zaman üretime geçemedi, ancak Volkswagen henüz spor otomobillerden vazgeçmiş değil. Wolfsburg’dakiler büyük ihtimalle artık içten yanmalı motora sahip bir spor otomobil üretmezler, bu yüzden markanın meraklılarına şimdiden söyleyelim. Eğer VW spor bir model üretecekse bu model kesinlikle elektrikli olacak.

VW Grubuna bir bütün olarak baktığımızda, Porsche’nin 2025 Boxster ve Cayman modelleri büyük ihtimalle grubun ilk elektrikli sportif modelleri olacaklar. Kendi elektrikli güç aktarma organlarını kullanmak isteyen VW bunu zaten başarıyor. Bunun yanında bazı haberlere göre VW ciddi derecede güçlü bir elektrikli motor üzerinde çalışıyor. Kendi pil hücrelerini ve elektrik motorlarını zaten üreten VW, şimdi termal yönetim sistemlerini de kendi geliştiriyor.

 Volkswagen ID.3

MEB mimarisi 500 kilowatt’lık bir potansiyeli olan yeni nesil elektrikli otomobiller üretmek için hazırlanıyor. motor1'de aktarılan bilgilerde: Porsche Taycan Turbo’da yer alan ünite 680 beygir gücüne sahipti ve Taycan’ı tam bir performans makinesi haline getirebiliyordu. Dahili olarak MEB Evo olarak yenilenen mimari, VW’in ilerleyen günlerde üreteceği araçlarının maliyetlerinin düşmesini sağlayacak. Araç başına maliyetlerin yüzde 20 oranında düşmesini bekleyen Alman marka ürün yelpazesine yeni ve tamamen performanslı odaklı bir model ekleyebilir!

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