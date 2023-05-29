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Ekonomi Alman devi Türk şirketini satın aldı
Ekonomi

Alman devi Türk şirketini satın aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 08:51:00 -
Alman devi Türk şirketini satın aldı

Alman bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk M.B.İ.S Bilgisayar ve Oto­masyon şirketini satın aldı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Alman Nagarro, Türk şirketi M.B.İ.S'i satın alma kararı aldı.

İşte Kerim Ülker'im duyurduğu o haber:

Türkiye, son birkaç ayda seçimlere odaklandı, deyim yerindeyse herke­sin gözü-kulağı sandıklara yöneldi. Özellikle yabancı yatırımcıların bekle-gör pozisyonu aldığı bu süreçte sayıları az da olsa şirket satın almaları ve ortaklıkları ya­pılıyor. Gazeteniz DÜNYA’nın ilk kez du­yurduğu iki önemli işleme resmi kurum­lardan onay geldi. Hatırlayacağınız üzere mart ayında sizlere “Alman teknoloji de­vinden yatırım! Türk şirketini satın alıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde Münih mer­kezli bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarlığı için görüşme süreci tamamlandı. Böylece Alman dev, SAP uygulamaları tasarımı ve bütünleyici yazılım çözümleri konularında faaliyet gösteren M.B.İ.S Bilgisayar ve Oto­masyon şirketinin çoğunluk hisselerini al­mış oluyor. 18 binden fazla çalışanı olan, 33 ülkede faaliyet gösteren Nagarro, özel­likle otomotiv, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için dijital ürünler ve BT hiz­metleri sunuyor. 2000’de kurulan Türk şir­keti M.B.İ.S ise 2019’da açıklanan Bilişim 500 listesinde 65.5 milyon lirayla 128’inci sırada yer almıştı.

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