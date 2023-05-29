Alman devi Türk şirketini satın aldı
Alman bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk M.B.İ.S Bilgisayar ve Otomasyon şirketini satın aldı.
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Alman Nagarro, Türk şirketi M.B.İ.S'i satın alma kararı aldı.
İşte Kerim Ülker'im duyurduğu o haber:
Türkiye, son birkaç ayda seçimlere odaklandı, deyim yerindeyse herkesin gözü-kulağı sandıklara yöneldi. Özellikle yabancı yatırımcıların bekle-gör pozisyonu aldığı bu süreçte sayıları az da olsa şirket satın almaları ve ortaklıkları yapılıyor. Gazeteniz DÜNYA’nın ilk kez duyurduğu iki önemli işleme resmi kurumlardan onay geldi. Hatırlayacağınız üzere mart ayında sizlere “Alman teknoloji devinden yatırım! Türk şirketini satın alıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde Münih merkezli bilişim hizmet sağlayıcısı Nagarro SE, Türk şirketi M.B.İ.S’in ana hissedarlığı için görüşme süreci tamamlandı. Böylece Alman dev, SAP uygulamaları tasarımı ve bütünleyici yazılım çözümleri konularında faaliyet gösteren M.B.İ.S Bilgisayar ve Otomasyon şirketinin çoğunluk hisselerini almış oluyor. 18 binden fazla çalışanı olan, 33 ülkede faaliyet gösteren Nagarro, özellikle otomotiv, enerji ve telekomünikasyon endüstrileri için dijital ürünler ve BT hizmetleri sunuyor. 2000’de kurulan Türk şirketi M.B.İ.S ise 2019’da açıklanan Bilişim 500 listesinde 65.5 milyon lirayla 128’inci sırada yer almıştı.