Alman devi şirketten önemli iş birliği! Türk kökenli şirket olan TUI’nin kapısını çaldı! İlk açıklama geldi

Bentour ile TUI arasında önemli iş birliği

Avrupa'daki Türk kökenli tur operatörlerinden Bentour, TUI ile işbirliğine gitti.

Türk tur operatörü Bentour ile TUI arasında ilk kez bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Bentour'un ürünleri TUI Reise Center, Hapag Lloyd Reisebüros ve First Reisebüros acente zincirlerinde satılabilecek.

1 Temmuz'da başlayacak iş birliği çerçevesinde iki şirket arasında çeşitli ortak pazarlama çalışmaları yapılması planlanıyor.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan Bentour-Almanya Müdürü Songül Göktaş-Rosati "Bentour Reisen olarak TUI'nin franchise acente zincirleriyle iş birliğine gitmiş olmaktan son derece memnunuz. Temmuz ayından itibaren ürünlerimiz TUI Reise Center, Hapag-Lloyd Reisebüro, First Reisebüro ve First Business Travel'a üye saygın seyahat acentelerinde satışa sunuluyor. Bu ortaklığın sunduğu yeni fırsatlardan heyecan duyuyoruz. Misafirlerinize daha fazla esneklik ve seçenek sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

turizmguncel aktardı: TUI Almanya Franchise Direktörü Ilka Lauenroth, "Bentour Reisen, Türkiye'de kendini kanıtlamış bir uzman olarak bize çok hitap ediyor ve özellikle özel ürünleriyle yelpazemizi tamamlıyor" dedi.

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