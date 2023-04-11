Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: İlk kez Türkiye'de yapma kararı aldık

Opel CEO'su Florian Huettl bu yıl ikinci kez Türkiye'yi ziyaret etti ve katıldığı toplantıda markanın ürün gamında yapılacak değişikliklerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Geçen yıl Opel satışlarında beşinci büyük pazar olan Türkiye'nin marka için önemine değinen Huettl, yılın ikinci yarısında Astra'nın %100 elektrikli versiyonunun lansmanını yapacaklarını ve ilk olarak Almanya, İngiltere ve Türkiye'de tanıtacaklarını dile getirdi.

Türkiye pazarı için ilgi çekici bir araç olacak

Opel, Türkiye'de yeni Astra Electric'in yanı sıra önümüzdeki yıl yeni B-SUV ve C-SUV modellerinin de tanıtımını yapacak. Crossland'ın halefi olarak planlanan B-SUV model, dünyaya Türkiye üzerinden gösterilecek. Huettl, tam elektrikli olacağı belirtilen yeni B-SUV modelin özellikle Türkiye pazarı için son derece ilgi çekici bir araç olacağını dile getirdi.

2024 yılında Türkiye'ye getirileceği belirtilen C-SUV model de tahmin edileceği üzere yeni nesil Opel Grandland olacak. Yeni Grandland'ın tam elektrikli versiyonu da bulunacak. Yeni model hakkında henüz fazla detay yok ancak grubun yeni STLA Medium platformu üzerine yükseleceğini biliyoruz. Bu da onu Opel'in mevcut elektrikli modellerinden epey farklı bir model haline getirecek.

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