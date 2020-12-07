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Dünya Alman devi batıyor mu? Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar
Dünya

Alman devi batıyor mu? Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar

Koronavirüsten ağır darbe alan Alman havayolu şirketi Lufthansa, yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:01:00 -
Alman devi batıyor mu? Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verilecek. Şirketin sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları doğrularken şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de sattığı bildirildi. LSG'nin 7 bin 500 çalışanı bulunuyordu.

Deutsche Welle Türkçe'nin Bild am Sonntag gazetesinden aktardığı habere göre, Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor. Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı.

Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi corona virüs pandemisi nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.

Lufthansa, devlet yardımlarıyla iflastan kurtarılmıştı. Halihazırda 109 bin çalışanı olan şirketin toplam istihdamının 100 bine indirilmesi amaçlanıyor. Tasarruf önlemleri kapsamında şirket çalışanlarının ücretlerinin bir bölümünde feragat etmesi de isteniyor.

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