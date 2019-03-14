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Alman devi açıkladı! 7 bin kişi işten çıkarılıyor

Otomobil üreticisi Volkswagen, 5 bin ile 7 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Alman devi, malzeme maliyetlerini düşürmeyi, fabrikalardaki üretkenliği artırmayı ve gelirlerini yükseltmeyi planladığı için böyle bir karar aldığını açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 00:49
Alman devi açıkladı! 7 bin kişi işten çıkarılıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, rutin işlerin otomasyonu nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Wolkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin dijital çağa geçişini hızlandırmak için 2019-2023'te 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı belirtildi.

Söz konusu yatırımın şirketin öz kaynaklarından sağlanacağı kaydedilen açıklamada, Volkswagen'in malzeme maliyetlerini düşürmeyi, fabrikalardaki üretkenliği artırmayı ve gelirlerini yükseltmeyi planladığı kaydedildi.

Açıklamada, genel giderlerin ve idari personel gereksinimlerinin yüzde 15 azaltılacağına işaret edilerek, idari süreçlerin dijitalleştirilmesi için bilgi işlem sistemlerine 4,6 milyar avro yatırım yapılacağı bildirildi.

7 bin kişi işsiz kalacak

Rutin işlerin otomasyonu nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şirketten emekli olacak çalışanların yerine yeni alım yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, elektronik ve yazılım gibi alanlarda ise 2 bin civarında yeni istihdam sağlanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 00:49
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