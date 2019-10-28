Alman dergisi Der Spiegel'den büyük skandal: Bağdadi'nin öldürülmesini Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu

Alman dergisi Der Spiegel, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Dergi, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren Alman Der Spiegel dergisi, yeni bir skandala daha imza attı. Dergi, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Erdoğan'ın fotoğrafıyla okuyucularına servis etti.

Spiegel haberi "Tepkiler: Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek" başlığıyla verdi. Haber Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşıldı.

Daha önce de benzer haberlere yer vermişlerdi

Daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren dergi, 2016 yılında kapağında Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel illüstrasyonlarına bir arada yer vermiş "Korkunç dost: Erdoğan, özgürlük ve demokrasiye karşı savaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dergi kapağında daha önce "Neo Magazin Royale" adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan mizahçı Jan Böhmermann'ın fotoğrafını da kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."