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Dünya Alman Der Spiegel Türkiye'yi hedef gösterdi
Dünya

Alman Der Spiegel Türkiye'yi hedef gösterdi

Almnya'da yayımlanan Der Spiegel Dergisi, yeni sayısında Halk Bank’ın New York’taki mahkemesini ele aldı ve Türkiye'nin ceza alacağı yönünde yaygara kopardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 22:59:00 -
Alman Der Spiegel Türkiye'yi hedef gösterdi

Türkiye karşıtı yayınlarıyla tanınan Der Spiegel'de Şebnem Arsu, Maximilian Popp ve Alexander Sarovic imzalı habere göre, Halkbank davası sadece Erdoğan rejimi için değil, Türkiye ekonomisi için de “korkunç sonuçlar” doğuracağını iddia ederek Türk ekonomisini hedef aldılar.

Yazıda Halk Bank'a açılan iftira dolu davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkilinin etkileneceğini iddia edildi.

Türkiye'nin ekonomisi yara alsın istiyorlar

Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan John Bolton’ın açıklamalarına da yer verilen yazıda Halkbank’a belki 20 milyar dolarlık bir ceza alabileceği açıklandı.

Türkiye tarafından hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirten Alman dergisi, Türkiye'nin 2001 krizinde bile görülmeyen bir şekilde ekonomisinin etkileneceğini belirterek adeta mahkemeden Türkiye lehine karar çıkması için algı oluşturdu.

 

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