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Dünya Alman CEO'lardan iktidara "Çin" çağrısı!
Dünya

Alman CEO'lardan iktidara "Çin" çağrısı!

Ünlü Alman şirketlerin CEO'ları tarafından yapılan ortak açıklamada, iktidara Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 21:56:00 -
Alman CEO'lardan iktidara "Çin" çağrısı!

Merck, Bosch, Trumpf, Heraeus, Schaeffler ve Hamburg Limanı şirketlerinin CEO'ları tarafından ortaklaşa kaleme alınan makalede, hükümete Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çağrı yapıldı.

Makalede, Çin ile ikili iş ilişkilerini genişletmenin karşılıklı avantajları olduğu belirtildi.

Makalede, Almanya-Çin diplomatik ilişkilerinde 50. yıla girildiği vurgulanırken, bu 50 yıl boyunca Çin'in "800 milyon insanı yoksulluktan kurtarıp modern bir orta sınıfa taşıyarak muazzam bir büyüme kaydettiği" ifade edildi.

Şirket liderleri, ivmeyi korumak için hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) düzeyinde Çin'e pragmatik, çıkar esaslı bir yaklaşım görmek istediklerini yazdı. Makalede, "Çin'e sırt çevirmek bizi bu fırsatlardan mahrum eder" denildi.

Makale, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ilk resmi Çin ziyaretinden bir hafta sonra yayımlandı.

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