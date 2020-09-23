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Dünya Alman bilim insanından endişelendiren iddia: Uzun bir süre kurtuluş yok
Dünya

Alman bilim insanından endişelendiren iddia: Uzun bir süre kurtuluş yok

Alman virolog Prof. Dr. Christian Drosten, yeni tip koronavirüs salgınına karşı korunmak için kullanılan maskelerden uzun bir süre kurtuluş olmayacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 01:47:00 -
Alman bilim insanından endişelendiren iddia: Uzun bir süre kurtuluş yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Alman bilim insanından kritik bir uyarı geldi. Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı ünlü virolog Prof. Dr. Christian Drosten, etkili bir aşı bulunsa bile koronavirüs salgınına karşı korunmak için kullanılan maskelerden uzun bir süre kurtuluş olmayacağını iddia etti.

Koronavirüs salgınının etkisini ne zaman yitireceğine ilişkin soruları yanıtlayan Drosten, "Küresel tahminler yapmak çok zor. Avrupa'da birbirinden farklı zor durumlar söz konusu. Kolay bir kış olmayacak. Gelecek yıl aşıya sahip olacağız. Halkın belirli kesimlerinin aşılanmasının önümüzdeki yılın sonuna kadar süreceğini tahmin ediyorum. Maskelerden bu kadar çabuk kurtulamayacağız. Çünkü aşılama başlasa bile, halkın çoğu hala maske takmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

"Daha sıkı önlemler alınmalı"

Bazı bölgelerdeki vaka sayılarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Drosten, "Hindistan için şu anda çok endişeliyim. Hindistan büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip. Virüs orada yayılıyor. Kontrolsüz diyemem ama neredeyse öyle. Sonra, tabii ki Güney Amerika. Şu anda küçük bir bilmece olan Afrika kıtasından bahsettim zaten. Ama aynı zamanda Kuzey Yarımküre de söz konusu. Kış geliyor ve aralarında Avrupa'nın da olduğu virüs üzerinde çok az kontrol sağlayabilmiş bölgeler, korona vakalarıyla sonbahara giriyor. Ayrıca sağlık yapılanmaları ve sağlık hizmetlerine olan güvenin düşük olduğu yerler var. Avrupa'da da olmak üzere, çok yakında daha sıkı önlemler alması gerektiğine inandığım ülkeler mevcut." şeklinde konuştu.

"Gelecek yıl da maske taktığımız bir yıl olacak"

Drosten, 2021'in sonuna işaret ederek açıklamasına şöyle devam etti: "Bu çok bölgesel bir soru. Gelecek yıl dünyanın bazı bölgelerinde halkın hala kendi koruyor olmasına şaşırmam. Ancak bu, yaş yapılanmaları nedeniyle bu kadar ciddi bir salgın olarak görünmeyen bir salgın geçirdikleri anlamına gelecek. Örneğin Afrika'da durum böyle olabilir. En azından Afrika halkının daha genç yaş profilinden dolayı hastalıktan korunacağını umuyorum. Konseptleri yaygın virüs bulaşmasını önlemek ve bir aşının kullanılmasını beklemek olan dünyanın diğer bölgelerinde 2021'in sonuna kadar maske takılacağından yola çıkabiliriz. Doğru tahminler yapmak imkansız, ancak gelecek yıl maske taktığımız bir yıl olacak."

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