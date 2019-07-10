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Alman bilim adamları uyardı! Büyük deprem kapıda

Marmara'da yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Alman bilim adamları olası İstanbul depreminin büyüklüğünün 7,1-7,4. şiddetinde olabileceğini açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Alman bilim adamları uyardı! Büyük deprem kapıda

Kiel’de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi’nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi’nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, “Bu, 7,1-7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Marmara Denizi’nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR’ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi’nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

Tsunami beklenmiyor

GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" dedi.

Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti. Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı.

Açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi, olası yeni bir sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği de ifade edildi. 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
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