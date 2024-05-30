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Dünya Alman Bild'i panikleten sosyal medya paylaşımı! Hitler Almanyası'ndan siyonizm uşaklığına...
Dünya

Alman Bild'i panikleten sosyal medya paylaşımı! Hitler Almanyası'ndan siyonizm uşaklığına...

Yeniakit Publisher
2024-05-30 23:06:00 -
Alman Bild'i panikleten sosyal medya paylaşımı! Hitler Almanyası'ndan siyonizm uşaklığına...

Almanya merkezli Bild Gazetesi, İsrail'in bombalarıyla Refah'ta diri diri yakılan siviller için sosyal medyada başlatılan kampanyalardan rahatsız oldu.

Terör devleti İsrail, UAD kararlarına rağmen dünyanın gözü önünde Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken; İsrail'in, bombalardan kaçarak Refah'a sığınan sivillere yönelik son saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Refah'taki çadır kentte insanları canlı canlı yakan, bebeklerin kafalarını kopartan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

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Tüm dünyayı ayaklandıran gelişme sosyal medyada da büyük yankı buldu. Birçok uluslararası medya kuruluşu ile sivil toplum örgütleri  'Refah'a dikkat çeken' kampanyalar düzenledi.

Alman Bild rahatsız oldu!

Saatler içerisinde sanat camiasından spor dünyasına kadar milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan görseller, Almanya merkezli, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük tirajlı gazetesi Bild'i rahatsız etti.

Bild'de Felix Rupprecht imzasıyla yayımlanan habere, "Bu viral fotoğraf terörü ödüllendiriyor" başlığı atıldı.


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Filistinli esirleri 'terörist' ilan etmişlerdi

Terör devleti İsrail'in destekçisi Bild, geçtiğimiz yılın kasım ayında, Siyonistlerin serbest bıraktığı rehineler için "Filistinli terörist" ifadelerini kullanmıştı.

 

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