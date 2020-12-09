  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler
Dünya

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi habercilik ilkelerini çiğnedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 03:52:00 - 2020-12-09 04:00:14
Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG-Medipol Başakşehir'in Rumen hakemi tarafından yapılan ırkçılığı kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını veren Alman Bild gazetesi, Erdoğan hakkında, "Eşcinselleri defalarca kışkırtan, ülkesinde basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve muhaliflere zulüm, tehdit ve hapis cezası veren despot lider Twitter'da şunları yazdı." diyerek büyük bir skandala imza attı.

Erdoğan ne demişti?

Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir
Sağlık

Profesörden çarpıcı açıklama: Tüm aşılar çöp olabilir

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek, koronavirüse karşı dünyada geliştirilen tüm aşıların "Çöp olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile geti..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay