Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG-Medipol Başakşehir'in Rumen hakemi tarafından yapılan ırkçılığı kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını veren Alman Bild gazetesi, Erdoğan hakkında, "Eşcinselleri defalarca kışkırtan, ülkesinde basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve muhaliflere zulüm, tehdit ve hapis cezası veren despot lider Twitter'da şunları yazdı." diyerek büyük bir skandala imza attı.

Erdoğan ne demişti?

Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." dedi.