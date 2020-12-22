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Aktüel Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü
Aktüel

Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:43:47 -
Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü

KÖLN (AA) - Almanya'nın Saarland eyaleti Völklingen beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selimiye Camisi gençlik kolu üyeleri, Regenbogen İlkokuluna 5 bin avro bağışladı.

"Açık Cami Günü ve Kültürler Haftası" etkinliklerinde caminin gençlik kolunun başlattığı "Bir iyilik yap" başlıklı yardım kampanyası çerçevesinde elde edilen gelir, düzenlenen törenle teslim edildi.

Völklingen Belediye Başkanı Cristiane Blatt, törende yaptığı konuşmada, caminin gençlik kolu üyelerinden övgüyle bahsederek, pırıl pırıl gençlerin insanlık için bir şans olduğunu söyledi.

Gençlerin çalışmalarını yakından takip ettiğini, bundan sonra yapacakları projelerde de destekçileri olacağını ifade eden Blatt, "Gençlerin anlamlı kampanyasından etkilendim. Bu ilk olmayacak, gençlerin pek çok güzel işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdiresi Petra Pitillo, gençleri Türkçe selamlayarak başladığı konuşmasında, "Okulun hem öğretmenleri hem de öğrencileri olarak bizlere böylesine anlamlı bir bağışla desteklediği için Selimiye Camisi'ne minnettarız. Bağış okulun oyun alanı için, yeni oyun ekipmanı ve eğitim materyalleri için kullanılacak. Pandemi süreci sona erince hep birlikte yeni oyun alanımızda güzel bir program yaparız." dedi.

Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar da dernek olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

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