  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

CHP'lilerin olmayan şiddet ve iftiralar üzerinden rant devşirme planı! Hiç yüzünüz kızarmadı mı?

Selçuk Bayraktar duyurdu: Seri üretim başladı

Türkiye’nin merak ettiği soruyu cevapladı! Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi

Dilipak taşı gediğine oturttu! Boğaziçi'nde eğer bir hak mücadelesi veriliyor olsaydı...

Bakan Fatih Dönmez ilk altın üretimi için tarih verdi

Bomba analiz: Türkiye o ülkenin savunma sanayisini inşa edebilir

Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu

"Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenler var" diyen Erdoğan'dan tokat gibi sözler

Kılıçdaroğlu, okul işgal etmeye çalışan ve polis aracına saldıran vandalları böyle savundu: Ne yaptı bunlar?
Gündem Alman basını yazdı: Türkiye Afrika'daki varlığını güçlendirdi
Gündem

Alman basını yazdı: Türkiye Afrika'daki varlığını güçlendirdi

Türkiye'nin Afrika'daki varlığını son yıllarda güçlendirdiğini yazan Alman Deutsche Welle, son 10 yılda, kıtadaki Türk diplomatik varlığının neredeyse dört katına çıktığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 18:59:00 -
Alman basını yazdı: Türkiye Afrika'daki varlığını güçlendirdi

Alman basını, son dönemde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasını mercek altına aldı.

Deutsche Welle, Türkiye'nin Afrika kıtası ile ilişkilerini yardımseverlik ile güçlendirdiğini belirtti.

"Türkiye Afrika ülkeleriyle bağlarını sağlamlaştırdı"

Haberde, Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılda Afrika ülkeleri ile siyasi ve ekonomik bağlarını kademeli olarak sağlamlaştırdığı, özellikle Doğu Afrika olmak üzere Sahra altı Afrika'da daha görünür hale geldiği aktarıldı.

Türkiye'nin son zamanlarda kendisini "Avrasya devleti" yerine "Afro-Avrasya devleti" olarak tanımlamaya başladığı görüşü ifade edildi.

Büyükelçilik sayıları artırıldı

Afrika ülkeleriyle birçok alanda faaliyet yürüten Ankara'nın; ticaret, askeri iş birliği, eğitim, diplomasi, altyapı, sivil toplum ve siyasi ilişkilerle kıtadaki etkisini artırdığına dikkat çekildi.

Ayrıca son 10 yılda, kıtadaki Türk diplomatik varlığının neredeyse dört katına çıktığı kaydedildi. 2009 yılında 12 olan Türk büyükelçiliklerinin sayısının 2019'a gelindiğinde 42'ye yükseldiği, öte yandan Ankara'nın Togo ve Gine-Bissau'da iki yeni büyükelçilik açmaya hazırlandığı belirtildi.

Ticaret hacmi ve askeri varlık

Türkiye'nin Sahra altı Afrika ile ticaret hacminin 2002'de 1 milyar dolardan 2019'da 7.6 milyar dolara çıktığı, Ankara'nın en büyük denizaşırı askeri üssünün Somali'de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu üste, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Somalili askerlere eğitim verdiği kaydedildi.

2011'de Erdoğan'dan ilk

2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 yıl sonra Mogadişu'yu ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan lider olduğu anımsatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Siyaset

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi eylemlerinde tüm provokasyonlara rağmen dik duran Melih Bulu ile ilgili çok kon..
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu..
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı boğazından keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki savunması herkesi şoke etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay