0553 313 94 23

Alman basını çıldırdı! Başkan Erdoğan'ın ziyareti için Almanya'ya hiçbir masraftan kaçınmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya temasları ülke basının manşetlerindeydi. Alman hükümetinin Erdoğan'ın ziyareti için hiçbir masraftan kaçınmayarak 8 milyon 700 bin euro harcama yapması Alman medyasını adeta çıldırttı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:23
Alman basını çıldırdı! Başkan Erdoğan'ın ziyareti için Almanya'ya hiçbir masraftan kaçınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirdiği üç günlük Almanya ziyareti sona erdi.

Alman mevkidaşı Frank- Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya giden Erdoğan, Berlin ve Köln'de temaslarda bulundu.

Ziyaretten rahatsız olan Alman medyası çıldırdı

Erdoğan'ın temaslarından rahatsız olan Almanya medyası, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin güvenlik maliyetini duyurdu.

"Ziyaret ne getirdi" başlığı ile Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan gerginlikleri ön plana çıkaran Alman Bild gazetesi, ziyaretinin 8 milyon 700 bin euroya mal olduğunu açıkladı. Gazete Başkan Erdoğan için harcanan masraflardan ise rahatsızlık duydu.

10 bin polis görev yaptı

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ve Köln şehirlerindeki temasları sırasında 10 bin polisin görev yaptığını bildirdi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Almanya
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Berlin

YORUM YAZ

  • heil hitlarheil hitlar15 dk önce
    almanyanin cikarini herr general merkelden dahami iyi bileceksiniz pis alaman media
  • CUBASINOCUBASINO15 dk önce
    ERDOGANA KARSI OLAN ALMANYA MASKESI ALTINDAKI SIYONIST MEDYADIR BUNU ARTIK BILMEYEN YOKTUR SIYONIST MEDYA AVRUPA VE AMERIKADA BÜYÜK BIR TIRAJA SAHIPTIR BUNUN ICIN ISRAIL HER GÜN FILISTINLI GENCLERI ÖLDÜRÜYOR BUNLARI BU ÜLKELREDEKI GAZETELERDE OKUYAMAZSIN YOK FAKAT TÜRKIYENIN BASKANI BIR ÜLKEYE ZIYARETE GITSE BU SIYONIST MEDYA NE KADAR HAINLIK VE YALAN VARSA YAZARLAR .
  • hüs coşhüs coş38 dk önce
    besledikleri karga pardon pkk gözlerini oydu( korkuttu)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
  1. Edirne'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi..
  2. Adana’daki trafik kazasında motosiklet..
  3. Malatya, Başakşehir'e geçit vermedi
  4. Avrupa'da yükselen neofaşizm AP Genel..
  5. Amasya'da gören bakakaldı! Sudan..
  6. Mardin'de terör operasyonu: Çok sayıda..
  7. Sel sularının yıktığı çiftlikteki 38..
  8. İnşaattan düşen işçi öldü
  9. Donald Trump'tan Endonezya'ya..
  10. CHP'li Altınok Öz'ün Kemal..
  11. Ankara'da 'Türk Gözünden Hindistan'..
  12. Yaşınıza en uygun olan kremi..
  13. Kazakistan'da Kolektif Güvenlik..
  14. Fenerbahçe Phillip Cocu'yu sildi
  15. Şehit çocuğu için sünnet töreni yapıldı
  16. Kabak çiçeği dolması tarifi
  17. İşgalci İsrail, 30 Filistinliyi yaraladı
  18. Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli kanaat..
  19. 'Dev yılan' söylentileri efsane çıktı
  20. İyi hissetmek için bu psikolojik..
Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
5 yıllık iftira çöktü
5 yıllık iftira çöktü

Günün Karikatürü

2 Ekim 2018
Başörtüsünde fenomen tehlike
Başörtüsünde fenomen tehlike
İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var