Alman basını çıldırdı! Başkan Erdoğan'ın ziyareti için Almanya'ya hiçbir masraftan kaçınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirdiği üç günlük Almanya ziyareti sona erdi.

Alman mevkidaşı Frank- Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya giden Erdoğan, Berlin ve Köln'de temaslarda bulundu.

Ziyaretten rahatsız olan Alman medyası çıldırdı

Erdoğan'ın temaslarından rahatsız olan Almanya medyası, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin güvenlik maliyetini duyurdu.

"Ziyaret ne getirdi" başlığı ile Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan gerginlikleri ön plana çıkaran Alman Bild gazetesi, ziyaretinin 8 milyon 700 bin euroya mal olduğunu açıkladı. Gazete Başkan Erdoğan için harcanan masraflardan ise rahatsızlık duydu.

10 bin polis görev yaptı

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ve Köln şehirlerindeki temasları sırasında 10 bin polisin görev yaptığını bildirdi.