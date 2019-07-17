Alman basını bu iddia ile çalkalanıyor... 'Rusya saldırabilir'

NATO genel sekreterinin eski yardımcısı emekli general Heinrich Braus ve Kiel Üniversitesi Güvenlik Politikaları Enstitüsü Direktörü Joachim Krause’nin açıklamalarını aktaran Alman Die Welt Gazetesi, Rusya’nın yasaklı füzelerle silahlanmaya devam ettiğini, Avrupa’da savaş hazırlıkları yapıyor gibi göründüğünü ve bu şekilde NATO’yu harekete geçirmek zorunda bıraktığını ifade etti.

Krause: Avrupa iklim ve göç kriziyle uğraşırken Rusya savaşa hazırlanıyor

Habere göre Krause, Avrupa iklim değişiklikleri ve göç krizi ile meşgulken Rusya’nın geçerli neden olmadan nükleer silah kullanma tehditli bölgesel savaşlara hazırlık yaptığını savundu.

Braus: Rusya dünya düzenini yok etmeye çalışıyor! Beklenmeyen bir darbe indirebilirler

Braus’a göre ise Rusya'nın, Batı devletleri ile kasten zıtlaştığını, ayrıca dünya düzenini yok etmeye ve NATO’nun birliğini bozmaya çalıştığını, ancak NATO ile bir çatışmadan galip çıkamayacağının farkında olduğundan nükleer tehditle destekli ‘beklenmeyen bir darbe’ indirebileceğini iddia etti.

Braus, Rusya’nın bu eylemleri sonucunda Avrupa ülkelerinin kapsamlı bir savaş ile statükolarını Moskova lehine radikal bir biçimde değiştirmek arasında seçim yapmak durumunda kalacaklarını ileri sürdü.

Rusya'nın saldırma ihtimali bulunan ülkeler

Eski general, Rusya’nın ‘saldırılarına’ başlayabileceği yerleri ise Karadeniz bölgesi, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna olarak sıraladı.

"Almanya bir an önce orduyu savaşa hazır hale getirmeli"

Bu arada her iki uzman da böyle bir çatışmada, coğrafi konumundan dolayı kilit rolde Almanya’nın olacağını öngörerek, Alman yönetimini silahlı kuvvetlerini bir an önce NATO’nunu zor görevleri icra etmek üzere savaşa hazır hale getirmeye çağırdı.