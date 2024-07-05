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Gündem Alman Başbakan Scholz: Erdoğan'ın Almanya'da maç izleyecek olması...
Gündem

Alman Başbakan Scholz: Erdoğan'ın Almanya'da maç izleyecek olması...

Yeniakit Publisher
2024-07-05 14:16:00 -
Alman Başbakan Scholz: Erdoğan'ın Almanya'da maç izleyecek olması...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da maç izleyecek olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortakları arasında süren 2025 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şansölye, "Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesinden ve futbol maçı izleyecek olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Tüm karşılaşmalarda Alman hükümetinin temsilcilerinin hazır bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Şansölye Scholz, "Bunun da büyük bir saygı göstergesi olduğuna inanıyorum ve bunun için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli diyalog halinde olduğunu dile getiren Scholz, kendisiyle uluslararası toplantılarda sık sık görüştüğüne ayrıca telefonda konuştuğuna dikkati çekti.

Şansölye, kendisinin Almanya-İspanya karşılaşmasını izleyeceğini kaydetti.
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Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

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