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Dünya Alman bakandan Türk SİHA’sına övgü
Dünya

Alman bakandan Türk SİHA’sına övgü

Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’ları, dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:20:00 -
Alman bakandan Türk SİHA’sına övgü

Özellikle uluslararası basının hemen her gün hakkında haberler yazdığı TB-2’ler Dağlık Karabağ’da adeta rüştünü ispatladı. Daha önce Libya ve Suriye’de de kullanılan TB-2’lerin Karabağ’da Rus savunma sistemlerine karşı elde ettiği başarılı sonuçlar, en son Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından değerlendirildi. Karrenbauer Türk SİHA’larından övgüyle bahsetti.

“Tarihin ilk SİHA savaşı”

Karrenbauer, Hamburg’daki Federal Ordu Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Türk SİHA’ların başarısını överek, “Karabağ’da, tarihin ilk SİHA savaşı yaşandı. SİHA’lar, bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları, kaybeden taraf için çok ağır oldu” şeklinde görüş belirtti ve Alman ordusunun hava savunma ve saldırı sistemlerinin bu konuda eksikliğine vurgu yaparak SİHA alımı talebinde bulundu.

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