Alman Bakan'dan tarihi açıklama! Almanya kendini savunmaya hazır değil

Göreve geldiğinden bu yana sık sık Almanya'nın 'savaşa hazır' olması çağrısında bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya ve diğer aktörlerin oluşturduğu tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Avrupa'da barışın 'artık reddedilemez bir kesinlik' olmadığı uyarısında bulunan Pistorius, Almanya ve diğer NATO müttefiklerinin karşılaştığı değişen güvenlik sorunları nedeniyle Bundeswehr'in rolünün de değiştiğini sözlerine ekledi.

Pistorius ayrıca Almanya'da 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi konusunda kamuoyunda bir tartışma başlatılması çağrısında bulunarak, bu yönde atılacak herhangi bir adımın seçmenlerin çoğunluğunun desteğini alması gerektiğini söyledi.

Moskova, herhangi bir NATO ülkesi için tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini defalarca vurgulamış ve aynı zamanda, eşit şartlarda olmak kaydıyla diyaloğa açık olduğunu ve Batı'nın Avrupa'yı militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Rusya'nın Kuzey Atlantik İttifakı ile doğrudan bir askeri çatışma istemediğini ancak birilerinin bunu istemesi halinde Moskova'nın buna hazır olduğunun altını çizmişti.

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