  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem

İsrail'in soykırımında kan donduran detaylar! Toplu mezarlardaki cesetlerin üzerine...

Güney’de akaryakıt fiyatlarında inanılmaz artış: Petrolün ateşi yakacak, fark büyük! İran ve İsrail işin içinde...

Fransa işte bunu beklemiyordu! Dünyaya ilan ettiler: Türk İHA'ları ile topraklarımızı kurtardık

Hiç hesapta yokken Rusya'nın 15 milyar dolar ihracat geliri yaptırımlara takıldı! Kritik gerçek ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına indirim müjdesi her an gelebilir! 195 lira...

İran'ın İsrail'i vurması sonrası Türkiye'den hiç hesapta olmayan MMU Kaan kararı! İşte bu hamle ortalığı karıştırır

İmamoğlu'nun ilk icraatı: 4 milyar liralık borçlanma kabul edildi!

Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız

Liyakat dediler edebiyat çıktı! CHP’li Bornova belediyesinde eş ve aile saltanatı
Dünya Alman Bakan, Netanyahu ile tartıştı! 'Resimlerini gösterebilirim'
Dünya

Alman Bakan, Netanyahu ile tartıştı! 'Resimlerini gösterebilirim'

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:25:00 -
Alman Bakan, Netanyahu ile tartıştı! 'Resimlerini gösterebilirim'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, İsrail ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve ev sahibi yetkililere, "Gazze'yi açlığa sürüklüyorsunuz. Gazze'deki açlık felaket durumunda. Telefonumda size aç çocukların resimlerini gösterebilirim." dediği iddia edildi.

Kanal 13'ün görüşmenin tanıklarına dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü İsrail'i ziyaret eden Baerbock, Netanyahu ve savaş kabinesi üyesi Ron Dermer ile Gazze'deki açlık konusunda tartıştı.

Baerbock'un, Netanyahu ve Dermer ile görüşmesinde İsrail'in yardımları kısıtlaması nedeniyle yaşanan kıtlığı gündeme getirerek, "Gazze'yi açlığa sürüklüyorsunuz. Gazze'deki açlık felaket durumunda. Telefonumda size aç çocukların resimlerini gösterebilirim." dediği aktarıldı.

Bunun üzerine Netanyahu'nun, Alman Dışişleri Bakanı'na "Çıkar telefonunu göster. Gazze Şeridi'nde açlık durumu yok. Sürekli takip ediyoruz." iddiasında bulunarak, Gazze'de çarşı, pazar ve kumsal fotoğraflarıyla "açlık olmadığını" savunduğu paylaşıldı.

Baerbock'un, Netanyahu'ya "Bu resimleri göstermeyi bırakmanızı tavsiye ederim, bu gerçeği yansıtmıyor. Gazze'de açlık var." diye yanıt verdiği belirtildi.

Netanyahu'nun, fotoğrafların gerçeği yansıttığında ısrar ederek, "Bizler Naziler gibi sanal gerçeklik yaratacak değiliz." ifadesini kullandığı öne sürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baerbock'un da "Gazze Şeridi'ndeki doktorlar ve uluslararası basın yalan mı söylüyor" diyerek, buraya daha fazla insani yardım gönderilmesini talep ettiği, tartışmalarda Netanyahu'nun sesini yükselttiği, Baerbock'un da Netanyahu'nun gösterdiği fotoğrafları dikkate almadığı aktarıldı.

Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, çarşamba günü İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette, "İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına misilleme" konusu ve Gazze'yi görüşmüştü.

İsrail'in 16 yıllık ablukasının ardından 7 Ekim'den itibaren aralıksız saldırdığı, 2,3 milyon nüfusluk Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 90'dan fazlası en az bir kez zorla yerinden edilmiş durumda. Ağır yıkımın yaşandığı, kuşatma ve işgal altındaki bölgenin özellikle kuzeyindeki kıtlık manzaraları "insanlık ayıbı" olarak nitelendiriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 1 Nisan'da, 28'i çocuk toplam 32 Filistinlinin açlık ve susuzlukla can verdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı'ndan dünyaya Gazze belgeseli! İşte soykırımın "kanıt" ları
Anadolu Ajansı'ndan dünyaya Gazze belgeseli! İşte soykırımın “kanıt” ları

Gündem

Anadolu Ajansı'ndan dünyaya Gazze belgeseli! İşte soykırımın “kanıt” ları

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!
İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!

Gündem

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!

Türkiye'den BMGK'da Gazze mesajı
Türkiye'den BMGK'da Gazze mesajı

Gündem

Türkiye'den BMGK'da Gazze mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23